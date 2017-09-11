«Милан» не уволит Монтеллу после разгромного поражения от «Лацио»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не лишится своего поста в связи с гостевым поражением от «Лацио» со счётом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии несмотря на соответствующие призывы со стороны футбольной общественности, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, генеральный директор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил наставнику, что «Милан» продолжает в него верить. При этом отмечается, что владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и реабилитируется уже в ближайшем гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» (14 сентября).
После трёх туров Серии А «Милан» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Ювентуса», «Наполи» и «Интера» на 3 балла.