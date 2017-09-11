Гунько: «Крылья Советов» по праву идут в лидерах ФНЛ

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Сегодня мы уступили сопернику во всех компонентах игры. В первом тайме делали ставку на быстрые атаки. К сожалению, команда не смогла реализовать возможности, которые имела. После перерыва действовали по счету: проигрывая, владели мячом, но голевых моментов создать не смогли.
Впрочем, в матчах с таким квалифицированным оппонентом, по праву идущим в лидерах, много моментов никогда не бывает. При этом мы пропускали быстрые атаки, которые привели еще к двух голам в наши ворота», — цитирует Гунько сайт клуба.