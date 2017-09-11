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Радимов: не соглашусь с Кокориным – пенальти в матче с «Динамо» не было

11 сентября 2017, понедельник. 19:27 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ.

«Прекрасно было понятно, что „Динамо“ не может тягаться в открытом футболе с „Зенитом“ в силу разницы в мастерстве футболистов. И они выбрали оборонительную тактику, чтобы по возможности убегать в контратаку. В обороне у них здорово получалось, и весь их план на игру сложился. Выходы в контратаки у динамовцев были, но они до конца не могли их доводить — это им минус. Что касается „Зенита“, то он действовал медленно, а медленно вскрывать оборону практически невозможно. И бросилось в глаза, что ни один футболист „Зенита“ не шёл в обводку. Они старались играть за счёт комбинаций, паса, но таких нестандартных ходов не было. В условиях плотной опеки это огромный минус.

Думаю, Александр Кокорин провёл матч на уровне. Просто мы привыкли, что он забивает или отдаёт голевую передачу почти в каждом матче. Но Саша угрожал воротам, старался. Читал его интервью, в котором он сказал, что был пенальти, но я здесь не соглашусь. В таком эпизоде арбитр чётко разобрался, и пенальти, конечно, не было. За такие лёгкие касания назначать пенальти в таком матче — это, думаю, неправильно. Надо быть объективным. Но Кокорин нагнетал, всё время был на острие. То, что до него не доходил мяч, — это скорее заслуга динамовцев, чем недостаток самого нападающего „Зенита“.

Мне кажется, это новая команда, люди должны приспособиться друг к другу. Но мы понимаем главную задачу Манчини. „Зенит“ на чужом поле предстаёт немного в другом качестве, команда немного играет с опаской. Если тренер выработает у команды психологию победителей, она, конечно, будет смотреться по-другому. В первых матчам „Зенит“ очень много бил по воротам. Тот же „СКА-Хабаровск“ играл от обороны, и мы пытались их вскрыть дальними ударами. В итоге подобным образом забил Кузяев, и всё это было опасно. Если посмотрим, сколько „Зенит“ пробил в створ за два последних матча, то увидим, что это всего два с „Динамо“ и ноль с „Ростовом“. Это как раз потенциал, который мы должны раскрывать», — сказал Радимов.

Кокорин: посмотрели видео, пенальти был — странно, что судья не отреагировал
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит Александр Кокорин Владислав Радимов Роберто Манчини
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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