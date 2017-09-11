Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что со временем в питерском «Зените» могут появиться футболисты по уровню сильнее нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодёжи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Орлов: «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России