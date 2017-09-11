Филипе Луис: Роналду ничего не делал в прошлом сезоне до последних двух месяцев

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился мнением о престижной награде «Золотой мяч».
«Золотой мяч» — субъективная награда. Криштиану Роналду ничего не делал в прошлом сезоне до последних двух месяцев.
Я восхищаюсь Месси, он никогда не жаловался на меня, хотя матчи с «Атлетико» часто получаются очень напряженными. Но я никогда не просил его обменяться футболками и никогда не хотел этого. Я играю в футбол, чтобы выигрывать, а не чтобы говорить всем, что я играл против Месси", — цитирует Луиса Marca со ссылкой на Panenka.
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