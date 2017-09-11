Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что в АПЛ появятся футболисты из его страны

Итальянский политик Антонио Рацци рассказал, что часто общается с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который в личной беседе сообщил ему, что является поклонником английского «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.
По словам Рацци, лидер КНДР также выразил надежду, что в скором времени в английской Премьер-лиги и других сильных лигах появятся футболисты из его страны. Ким Чен Ын полюбил футбол с юношества, когда учился в Швейцарии. С тех пор северокорейский лидер смотрит все крупные футбольные турниры.
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