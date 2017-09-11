Орлов: судья мог дать пенальти на Кокорине, но не надо падать при первом касании

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин напрасно сетовал на неназначение пенальти в матче девятого тура РФПЛ с «Динамо» (0:0).
«Наши футболисты, и особенно это видно по международным матчам, очень часто падают. Вы помните, Бухаров всё время падал и смотрел, где судья. Эта ситуация пограничная. Судья мог и дать пенальти, но не надо падать при первом касании. Продолжайте бежать, если вы можете это делать. А сейчас складывается впечатление — не только глядя на Кокорина, а на многих игроков из российской сборной и российского чемпионата, — что после любого касания следуют падение и свисток. А вы посмотрите, как судят англичане, голландцы, какая там идёт борьба. Мы даже удивляемся, чего это они там не останавливают матч.
Вот игрок не согласен с решением судьи. Что происходит в его голове? Он недоволен, раздражён, а раз так, то уже не контролирует себя в самый нужный момент. Я всегда поражаюсь таким великим игрокам, как Пеле, Месси и многие другие. Их бьют, но они выходят, будто на них кожа броненосца, и просто продолжают играть. Есть такая песня „Нас бьют — мы летаем“, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».