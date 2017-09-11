По информации «Чемпионата», Хасанби Биджиев станет новым главным тренером курского «Авангарда». Помощниками 51-летнего специалиста будут Игорь Чугайнов и Игорь Беляев, который был наставником команды в начале нынешнего сезона.
На прошлой неделе клуб из Курска объявил об отставке Беляева с поста главного тренера. Несмотря на уход, Беляев руководил командой в последних матчах с воронежским «Факелом» (2:0) и «Динамо СПб» (2:1) в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
После 13-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» занимает 11-е место, имея в активе 15 очков.
Биджиев — основной претендент на пост главного тренера курского «Авангарда»