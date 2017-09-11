Орлов дал прогноз на будущее Кокорина после ЧМ-2018

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин переберётся в один из европейских клубов по окончании чемпионата мира 2018 года.
«Я надеюсь, что Кокорин уедет после этого сезона. Мой прогноз — он во время чемпионата мира раскроется, Сашу полюбит футбольный мир, его пригласят в хорошую команду. Куда уехать — сам решит. Кокорин будет готов, и он по качеству игры выходит на этот уровень. В матче с „Динамо“ он всё равно был хорош», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Орлов: судья мог дать пенальти на Кокорине, но не надо падать при первом касании