Масалитин: ЦСКА выступит лучше «Спартака» в ЛЧ из-за богатого европейского опыта

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от выступления московских клубов в Лиге чемпионов.
«На сегодняшний момент обе команды не показывают игры образца прошлого сезона, поэтому за оба наших клуба тревожно. Что касается групп, которые достались нашим клубам, то для российских команд все группы сильные, но при этом со всеми соперниками можно играть. Если будет везение, то «Спартаку» и ЦСКА по силам выйти в плей-офф. Хочется, чтобы футбольная весна была на нашей улице.
Если говорить о предстоящих матчах, то команды перезарядили батарейки, поэтому и «армейцам», и спартаковцам по силам дать бой и «Марибору», и «Бенфике». Жалко только, что ЦСКА не усилился, вот это главная проблема. Будем болеть и переживать. Команды победили в последних матчах, получили позитивный эмоциональный заряд. Что касается итогов, то ЦСКА, на мой взгляд, выступит лучше «Спартака». Пусть красно-синие и не усилились, но обладают богатым европейским опытом», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.