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Ловчев: на ЦСКА и «Зенит» смотреть тошно, только «Спартак» порадовал игрой

11 сентября 2017, понедельник. 21:08 Футбол

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги девятого тура Премьер-Лиги.

«Если брать весь тур, то он получился очень блёклым. Не вижу на лицах футболистов радости, эмоций. А ведь на них приходят посмотреть зрители, но футболисты не платят им за это своей игрой. «Зенит» — «Динамо», «Амкар» — ЦСКА — смотреть на это было невозможно. Запомнился только удар Панченко. А все эти питерские новички, купленные за хорошие деньги, ничего не могли противопоставить динамовцам. А ведь команда только вернулась из первой лиги. Что армейцы, что зенитовцы за два тайма ничего не создали, на их игру тошно смотреть. Один «Спартак» хоть как-то порадовал болельщиков игрой.

Ни в одной команде не вижу такого нападающего, который играет с такой детской непосредственностью, как Промес. Да, он часто передерживает мяч, порой не отдаёт передачи, когда они явно напрашиваются, но он играет весело, с душой.

Я болею за «Локомотив», переживаю за Сёмина, желаю ему удачи. Но опять же, взять братьев Миранчуков, Баринова — они чередуют матчи. На своем поле на них смотреть приятно, играют весело, радостно. А вчера в Грозном их было совсем не узнать. Где эти молодые люди? Я не только про братьев Миранчуков, а про того же Чалова. Потеряли некий блеск в глазах, потеряли эту радость от игры в футбол. Не всё же набранными очками можно измерить», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Сакала: я должен попасть в основную команду «Спартака» не позже, чем через год
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Евгений Ловчев Квинси Промес
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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