Сампайо посоветовал «Бенфике» остерегаться Витиньо в матче с ЦСКА

Бразильский защитник «Ахмата» Филипе Сампайо, ранее выступавший за «Боавишту», поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА (12 сентября).
«Они играют с тремя защитниками, двумя латералями и тремя игроками в зоне атаки. Это очень атакующая схема. Нас ждет ровная и напряженная игра. ЦСКА будет больше обороняться и убегать в очень быстрые контратаки, у них здорово налажены переходы из защиты в нападение.
Я бы выделил Витиньо — очень быстрый игрок, в любой момент может обострить ситуацию", — цитирует Сампайо SAPO.
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М. Фернандес: «Бенфика» — очень быстрая команда, ЦСКА должен иметь это в виду