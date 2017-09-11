Аллегри: цель «Ювентуса» — дожить до марта, продолжив борьбу во всех турнирах

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (12 сентября).
«Завтра мы увидим восхитительный футбольный матч. Я всегда говорю, что каждый футбольный сезон отличается от предыдущего. Сезон будет длинным, и двигаться по этой дистанции надо постепенно. В плане «физики» мы еще не вышли на пик, мы только начинаем.
Наша цель — дожить до марта и продолжать к тому времени борьбу во всех трёх турнирах. В этом сезоне у нас в команде произошли изменения. Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов», — цитирует тренера сайт УЕФА.
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