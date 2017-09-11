Сакала: слышал о Тихонове, мне говорили, что он был хорошим игроком

Форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов». Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартака» имени Ф. Черенкова и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Думаю, игра была нормальной. У нас не возникло сверхсложностей. Мы просто должны принять такой результат. Жаль, что не не смогли выиграть и забить, но это был хороший матч. Мы не расстроились и уже готовимся к следующей игре.
Знаю ли я, кто такой — главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов? Он легенда «Спартака»? Я слышал его имя. Мне говорили, что он был хорошим игроком», — сказал Сакала.
Видео доступно на «Чемпионате».