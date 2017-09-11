10 лучших спасений августа в чемпионате Испании. Видео

18 августа в Испании стартовал очередной розыгрыш национального футбольного первенства. Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видео с лучшими спасениями двух стартовых туров чемпионата Испании.
В десятку лучших спасений среди прочих вошли голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, голкипер «Валенсии» Нето. Первое место в рейтинге занял Пау Лопес, который выступает за «Эспаньол».
Видео доступно на официальном канале испанской Ла Лиги в YouTube.
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