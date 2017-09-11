Месси сделал татуировку с изображением женских губ

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси сделал очередную татуировку на своём теле. Об этом стало известно после того, как пресс-служба каталонского клуба опубликовала в «Твиттере» фотографию игрока с оголённым торсом.
На этот раз 30-летний футболист нанёс на своё тело изображение женских губ красного цвета чуть выше паховой области. По данным европейских СМИ, данная татуировка является силуэтом губ жены Месси — Антонеллы Роккуццо.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Барселоны».