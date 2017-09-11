Главный тренер «Базеля»: «Манчестер Юнайтед» силён во всех аспектах

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 сентября).
«МЮ» — фаворит группы. Это фантастическая команда, которая провела ряд хороших трансферов. На наш взгляд, это главный претендент на победу в группе, которая будет очень сложной. Команды подобрались что надо.
«Юнайтед» силён во всех аспектах. Они отлично провели трансферную кампанию, и без того сильная команда стала ещё сильнее. А скоро у них будет на одного классного игрока больше — вернётся Златан Ибрагимович», — цитирует тренера сайт УЕФА.
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