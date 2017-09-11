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Главный тренер «Базеля»: «Манчестер Юнайтед» силён во всех аспектах

11 сентября 2017, понедельник. 22:23 Футбол

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 сентября).

«МЮ» — фаворит группы. Это фантастическая команда, которая провела ряд хороших трансферов. На наш взгляд, это главный претендент на победу в группе, которая будет очень сложной. Команды подобрались что надо.

«Юнайтед» силён во всех аспектах. Они отлично провели трансферную кампанию, и без того сильная команда стала ещё сильнее. А скоро у них будет на одного классного игрока больше — вернётся Златан Ибрагимович», — цитирует тренера сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Базель Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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