Фернандеш: слабое место ЦСКА – возрастные игроки обороны

Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о ЦСКА, с которым его бывшему клубу, «Бенфике», предстоит сыграть 12 сентября в Лиссабоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«ЦСКА — очень опытная команда, состав которой сыгрывался долгое время. Их сильнейшее место – полузащитники Дзагоев и Головин, являющиеся важными игроками команды. Если говорить о слабых местах «армейцев», то это возрастные игроки оборонительной линии. Они опытные ребята, но не в таком физическом состоянии, как несколько лет назад, и уязвимы, если за их спинами образуется пространство», — цитирует Фернандеша DN.
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