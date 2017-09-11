Симеоне: у «Атлетико» нет комплекса неполноценности, наша задача — выиграть ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (12 сентября).
«У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом — осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы этому рады. Знаю, что „Рома“ — прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол. Она здорово атакует флангами, и её футболисты очень техничны.
Я верю в будущее «Атлетико». Цели становятся всё смелее. У нас кипит жизнь, наша задача — выиграть Лигу чемпионов», — цитирует тренера сайт УЕФА.
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