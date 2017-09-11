Ди Франческо: возможно, «Атлетико» Симеоне играет не столь красиво, но практично

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (12 сентября).
«У команд Диего Симеоне свое видение футбола. Они знают, чего хотят, и добиваются результата. Возможно, это не столь красиво, но практично.
От своей команды хочу предельно высокой организации игры. Нам нельзя терять плотности рядов. Мне потребовался бы день, чтобы объяснить свою философию, не могу описать ее в двух словах. У нас есть задумки, как осложнить жизнь сопернику, пусть я и не могу огласить их публично. Нам нужны футболисты, которые смогут взять на себя ответственность, игроки с характером», — цитирует тренера сайт УЕФА.
Симеоне: у «Атлетико» нет комплекса неполноценности, наша задача — выиграть ЛЧ