«Спартак» по-прежнему претендует на Нойштедтера и предлагает за него € 4 млн

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер по-прежнему входит в сферу интересов московского «Спартака», утверждает Milliyet.
По информации источника, красно-белые предлагают за футболиста сборной России около € 4 млн. 29-летний игрок не горел желанием менять клуб минувшим летом, однако сейчас он всерьёз размышляет над предложением москвичей и готов к смене обстановки, поскольку уступил место в основе турецкой команды Луишу Нету, который был арендован у «Зенита» до конца текущего сезона.
«Фенербахче» может отпустить Нойштедтера за € 4-5 млн.
Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»