Витория: ЦСКА, как и «Бенфика», столкнулся с трудностями в последнем матче лиги

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория в преддверии домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (12 сентября) выразил мнение, что «армейцы» испытывали трудности в последнем матче РФПЛ с «Амкаром» (1:0). «Бенфика» подошла к встрече с ЦСКА после трудной победы над «Портимоненсе» (2:1) в чемпионате Португалии.
«Матчи чемпионата страны и Лиги чемпионов – две разные реальности. ЦСКА, как и мы, тоже столкнулся с трудностями в последнем матче своего чемпионата, так же, как и наши остальные соперники по группе — «Базель» и «Манчестер Юнайтед».
Когда формируешь состав, учитываешь все турниры, в которых придётся выступить. А игроки должны быть готовы принять участие в каждом матче. Календарь матчей может быть благоприятным или неблагоприятным, но побеждать нужно в каждой игре. Мне нравится проводить много матчей, поскольку это является привилегией. Мы хотим проводить меньше тренировок, но больше участвовать в матчах», — цитирует Виторию Record.
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