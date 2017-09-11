Защитник «Карабаха»: сделаем всё, чтобы занять первое место в группе ЛЧ

Защитник «Карабаха» Якуб Жезничак поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (12 сентября).
«С нетерпением ждём встречи. Мы полны уверенности, пусть даже „Челси“ и превосходит нас в классе. Сдаваться не собираемся. Сделаем всё, чтобы занять первое место в группе.
В прошлом сезоне я играл против Альваро Мораты. Я тогда выступал за «Легию», а он — за «Реал». Надеюсь, мы его остановим. В двух матчах с «Легией» он забил один гол», — цитирует игрока сайт УЕФА.
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