Тренер «Карабаха»: мы не будем обороняться все 90 минут матча с «Челси»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (12 сентября).
«Это наш дебютный матч в Лиге чемпионов, да еще и против „Челси“. Мы знаем, что это за команда. Мы будем биться до конца, и пускай „Челси“ — гранд Лиги чемпионов и один из претендентов на победу в турнире, наша команда готова дать бой.
«Челси» играет в сильнейшей лиге Европы, а может, и мира. Неважно, кто выйдет в составе у соперника. «Челси» располагает множеством игроков одинаково высокого уровня. Мы знаем, что «Челси» заставит нас много обороняться, но мы не будем так играть все 90 минут. Мы также будем атаковать, хотя и должны в первую очередь думать о защите. Мы не боимся никого из них. У них один из лучших тренеров Европы и ряд выдающихся игроков, но мы собираемся придерживаться нашей тактики», — цитирует тренера сайт УЕФА.