«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», одержав первую победу в новом сезоне АПЛ

В матче четвёртого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали полузащитник Педро Обьянг и нападающий Андре Айю. Таким образом, «молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.
«Хаддерсфилд» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (3) находится на 18-й строчке.