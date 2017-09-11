Бавин: вроде и прострелы у «Урала» есть, но никто не идёт замыкать

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал домашнюю ничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) в матче 9-го тура РФПЛ.
«В этот раз я играл ближе к атаке. Не забил, не отдал голевую передачу. Команда не выиграла. Поэтому оцениваю плохо, конечно. Ничего положительного. Сейчас такая ситуация, что выбыла пара футболистов из-за травм. Мы с Алексеем Евсеевым знакомы, хотя раньше играли в опорной зоне. В принципе, от нас требовалось созидать, обострять, создавать моменты. Повторюсь, сегодня мы не смогли одержать победу, значит, установку не выполнили и плохо сыграли.
«Урал» много атакует, но в завершающей фазе не хватает ударов. Нехватка хладнокровия в завершающей стадии. Вроде и прострелы есть, но никто не идет замыкать. Не знаю, с чем это связано. Вроде все хорошо на тренировках получается. Сегодня у соперника три центральных защитника было. Мы с Евсеевым в центре играли. У нас были подходы к воротам, но почему-то не можем забить.
Как приняли в коллективе Бумаля? Он квалифицированный игрок, кандидат в сборную Камеруна. Думаю, с хорошим футболистом всегда легко найти общий язык. У нас в команде почти все на английском говорят, а он парень общительный, разносторонний. В общении и понимании нет ничего сложного", — цитирует Бавина сайт «Урала».