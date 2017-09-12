Д. Попов: будет бредом не возглавить «Спартак» из-за игроцкой карьеры в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов, в настоящее время занимающий пост главного тренера майкопской «Дружбы», рассказал о дальнейших планах и ответил на вопрос, может ли он представить себя в «Спартаке».
«Конечно же я беру пример с наставников, под руководством которых выступал. Знаете, мне повезло, что во время игровой карьеры довелось поработать с лучшими тренерами нашей страны плюс с зарубежными специалистами. Я не понаслышке знаю, как работали те же Олег Долматов и Валерий Газзаев, что-то беру от них, что-то не беру, что-то переделываю, что-то добавляю своё, и весь этот комплекс становится уже моим собственным стилем. В этом плане, как говорится, у меня всегда находится «джокер» в рукаве.
Моя цель — возглавить сборную и повезти её на чемпионат мира, выиграть с клубом Лигу Европы или Лигу чемпионов. Понимаете, надо всегда ставить перед собой максимальные задачи и постоянно стремиться к их достижению. Я ведь раньше тоже не знал, что буду играть в ЦСКА и сборной России. Видел этих футболистов только по телевизору, а потом оказался с ними бок о бок в одной раздевалке и на одном футбольном поле. Так что нужно стремиться, работать, пахать, верить и не отступать. Ну и удача, конечно, нужна, без неё тоже никуда. Для меня нет принципиального значения, тренировать в России или в другой стране. Я просто хочу работать в мире футбола. И сделаю всё, чтобы не упустить свой шанс.
Могу ли возглавить „Спартак“? Почему нет? Не думаю, что если мне когда-нибудь предложат возглавить «Спартак», то отвечу: «Не-не-не, я ж в ЦСКА играл, я не могу». Сами подумайте, ну это же бред! Болельщики и фанаты — отдельная каста, у них свои правила. А у нас, спортсменов и тренеров, то есть профессионалов, — свои. Виктор Онопко играл в московском «Спартаке», а сейчас где работает? Правильно, в ЦСКА. Вчера был там, а сегодня уже здесь. Это нормальный процесс. Из «Реала» в «Барселону» люди тоже переходили, и ничего страшного. Среди болельщиков есть адекватные и нормальные люди, которые это понимают», — сказал Попов в интервью «Независимой спортивной газете».