Кэрролл: было неприятно читать слухи об уходе Билича, все игроки бьются за него

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл поделился впечатлениями от победы в матче четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».
Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.
«Это был очень важный матч. После ужасного старта нам нужны были три очка и сухой матч. Так всё и вышло. Фанаты поддерживали команду весь матч, мы показали хорошую игру и победили.
Было неприятно читать слухи об уходе Славена Билича, все игроки бьются за него», — цитирует Кэрролла Sky Sports.
Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»