Перу попросила ФИФА перенести матч с Аргентиной на другой стадион

Руководство перуанского футбола обратилась в ФИФА с просьбой перенести гостевой матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Аргентины (5 октября) со стадиона в Буэнос-Айресе «Ла Бомбонера» на другую арену, сообщает AP.
«На этом стадионе будет трудно гарантировать безопасность представителем нашей делегации и тысячам перуанских болельщиков, которые приедут на этот исторический матч», — говорится в письме ассоциации футбола Перу генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре.
В 2015 году матч на «Ла Бомбонере» «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» был остановлен в связи с тем, что игроки команды гостей подверглись нападению со стороны местных фанатов, которые в том числе применили в сторону футболистов вещество, похожее на слезоточивый газ.