Билич: странно чувствовать давление после трёх игр, но таков современный футбол

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от победы в матче четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».
Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.
«Я счастлив и очень рад за ребят и за клуб. Мы начали с трех выездных игр и трех поражений, поэтому сегодня обязаны были побеждать. Может, игра была не самой красивой, но мы полностью заслужили победу.
Я работаю под давлением уже целый год. Странно чувствовать давление после трёх игр, но таков современный футбол. Мы сказали парням, что нужно вернуться к основам и сыграть понадежнее, чтобы оставить ворота в неприкосновенности», — сказал тренер в эфире Sky Sports.