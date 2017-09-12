Дибала: сравнения с Месси, Роналду и Неймаром жутко приятны

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (12 сентября).
«Барселона» потеряла важного игрока в лице Неймара, но заменила его другими сильными футболистами. «Барселона» всегда остается «Барселоной». Они до сих пор ни разу не пропустили на «Камп Ноу» в этом сезоне, поэтому нам нужно будет максимально эффективно распоряжаться мячом.
Сравнения с Месси, Криштиану Роналду и Неймаром? Это жутко приятно, потому что это означает, что я играю хорошо. Люди видят во мне что-то, но я должен оставаться спокойным, продолжать работать и стараться прибавлять", — цитирует Дибалу Football Italia.
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