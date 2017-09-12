Тер Штеген: Буффон – идол мирового футбола. Он играет на невероятном уровне

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» отметил удачный старт своей команды в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о 39-летнем вратаре туринцев Джанлуиджи Буффоне.
«Барселона» очень хорошо начала нынешний сезон. Когда команда не пропускает три матча подряд и забивает в ворота соперников девять голов, это даёт ей определённый толчок. Тем не менее, наш матч с «Ювентусом» будет нелёгким.
Буффон? Он является идолом всего мирового футбола. Джанлуиджи играет на невероятном уровне, будто бы ему по-прежнему 30 лет. Многие в его возрасте бы уже завершили карьеру. Надеюсь, что Буффон будет играть ещё много лет», — цитирует тер Штегена официальный сайт УЕФА.
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