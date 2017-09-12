Черчесов: Кокорин прекрасно знает, над чем ему надо было подумать и поработать

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, каковы перспективы в национальной команде нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.
«Мы целый год Дзюбу вызывали, и он не до конца себя проявил. Мы никого не списываем со счетов и надеемся, что Артём начнёт играть. Единственное, всё-таки нам надо реально подумать, нужны ли команде габаритные форварды на таком турнире. Много анализируем, просчитываем все игры.
Мы с Кокориным разговаривали, и он прекрасно знает, над чем надо было подумать и поработать. Результаты мы видим. Я не говорю, что это из-за моего разговора. Пришёл новый тренер, появились новые партнёры. Он женился, ребёнок появился, и, возможно, это его чуть-чуть сподвигло. Наша задача — ничего не пропускать, тем более я знаю Сашу. Наконец-то он играет на той позиции, на которой привык играть, и получает большее удовольствие, приносит больше пользы команде. У нас он тоже пару раз играл на фланге, желание у него было — а пользы не так много, как хотелось бы. Поэтому всё вкупе даёт результат. Мы рады, что он в хорошей форме, и надеемся, что дальше так и продолжит», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».