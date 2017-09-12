Анчелотти назвал шуткой слова Баслера о своём будущем переезде в Китай

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сказал, что информация о его будущем переходе в китайский клуб является слухами. Ранее о такой возможности заявил экс-полузащитник мюнхенцев Марио Баслер, подчеркнувший, что Анчелотти может сменить место работы уже зимой.
«Я предпочитаю обсуждать серьёзные вещи, а это какая-то шутка. Плохо, что многие не поняли эту шутку и приняли слова всерьёз», – приводит слова Анчелотти Goal.
58-летний Анчелотти начал тренировать «Баварию» летом 2016 года и выиграл с клубом чемпионат Германии и два Суперкубка страны.