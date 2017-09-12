Роджерс: весь мир ожидает поражения «Селтика» в игре с «ПСЖ»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча группы В состоится 12 сентября на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, начало — в 21:45 мск.
«В таких играх у вас появляется шанс создать историю, которую услышит весь мир. Это будет действительно захватывающая ночь. Уровень игроков „ПСЖ“ заставит многих смотреть этот матч. Приятно быть частью такой игры.
В „ПСЖ“ настроены на победу в Лиге чемпионов, в этом нет никаких сомнений. Они купили Неймара и Мбаппе, так что явно нацелены на титул. Но мы будем мужественно играть и сражаться на поле. Если вы выходите играть против первоклассных игроков, они показывают вам, почему на самом деле являются первоклассными. Мы постараемся просто наслаждаться игрой.
Понятно, что весь мир ожидает нашего поражения. Но у наших игроков есть собственная мотивация. Мы с трудом пробились в групповой этап, поэтому теперь можем пойти ещё дальше и добиться прогресса. Домашние игры будут очень важны. Нам предстоит игра с очень сильным противником, но мы с нетерпением ждём её», — приводит слова Роджера The Guardian.