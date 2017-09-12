Кришито близок к продлению контракта с «Зенитом» до 2020 года

Защитник «Зенита» Доменико Кришито близок к продлению контракта с клубом, утверждает TMW. По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2020 года. Действующий контракт Кришито, который после прихода Роберто Манчини стал капитаном команды, истекает летом 2018 года.
В июне Кришито заявил, что не покинет «Зенит» летом, а также выразил уверенность, что под руководством Манчини сине-бело-голубые станут чемпионами.
В минувшем сезоне 30-летний защитник провёл 25 матчей в РФПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.