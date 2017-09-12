Чантурия: после забитого гола «Урал» заиграл так, как нравится «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия подвёл итоги матча против «СКА-Хабаровск» (1:1) в 9-м туре РФПЛ и рассказал, почему по ходу игры поменял три пары бутс.
«Мы играли хорошо примерно в течение первых 60 минут — до того, как нам удалось забить гол. После забитого гола мы почему-то начали играть в ту игру, которая нравится сопернику. Это была наша самая большая ошибка.
Моё повреждение? Думаю, ничего страшного. Травма осталась с игры за национальную команду плюс три дня назад у меня был достаточно длинный перелёт. Просто накопилась усталость. Завтра начну восстановление, думаю, всё будет хорошо.
Почему менял бутсы? Первые были неудобными, поменял на другие. В этих других я постоянно играю, а в третьих постоянно забиваю. Забил в них в матче с «Динамо», забил и сегодня», — приводит слова Чантурии пресс-служба «Урала».