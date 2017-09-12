Гамшик: «Наполи» попал не в самую сложную группу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками неаполитанцев по квартету F стали «Манчестер Сити», «Фейеноорд» и «Шахтёр». В первом туре «Наполи» сыграет на выезде против «горняков».
«Мы попали не в самую сложную группу, но каждая команда здесь имеет свои плюсы. «Шахтёр» часто играет в Лиге чемпионов, «Фейеноорд» — чемпион Нидерландов, а «Манчестер Сити» в представлении не нуждается.
Нам предстоит тяжёлое испытание с «Шахтёром», но мы знаем, насколько сильны. Под руководством Маурицио Сарри мы заметно выросли в последние два года. Наша цель — добраться до 1/8 финала. Если нам это удастся, то дальше будет возможно всё", — приводит слова Гамшика Football Italia.
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