Президент «ПСЖ»: несколько клубов предлагали Мбаппе больше денег, чем «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, как парижане боролись за приобретение у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе. «ПСЖ» арендовал 18-летнего Мбаппе с опцией выкупа за € 180 млн.
«Борьба за Мбаппе была очень серьёзной. Несколько клубов предлагали ему больше денег, чем мы. Его хотели все большие клубы. Но мы объяснили ему, в чём суть нашего проекта, а также рассказали об амбициях клуба. К тому же он француз, он парижанин, и этот клуб у него в сердце. Он хотел остаться во Франции и представлять Францию в Лиге чемпионов. Он любит этот клуб, и игра за „ПСЖ“ всегда была его мечтой», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.
«ПСЖ» объявил о переходе Мбаппе из «Монако» на правах аренды