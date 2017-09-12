Бэйл признался, что готов праздновать победный гол в ворота «Тоттенхэма»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отметил, что может не удержаться от празднования гола в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» попали в группу H, где их соперниками также будут «Боруссия» Д и АПОЭЛ. Бэйл перешёл из лондонского клуба в мадридский летом 2013 года.
«Несколько лет назад я забил „Тоттенхэму“ во время предсезонной игры, и тогда я действительно не праздновал. Думаю, всё зависит от того, как вы себя чувствуете в этот день. Если это победный гол, забитый на 91-й минуте, сможете ли вы удержаться от празднования?» — приводит слова Бэйла Goal.
«Реал» и «Тоттенхэм» встретятся 17 октября в Мадриде в рамках 3-го тура и 1 ноября в Лондоне в 4-м туре.
Бэйл: я довольно ленив – это самый большой недостаток