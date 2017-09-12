Асенсио: странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио выразил удивление тем, что такой клуб, как «Барселона», был вынужден расстаться с нападающим сборной Бразилии Неймаром. Перед стартом нынешнего сезона форвард перешёл в «ПСЖ».
«Мы были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ». Он был важным игроком, и немного странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах. Однако это их дело», — приводит слова футболиста сборной Испании Marca.
За талантливого бразильца парижане заплатили каталонскому клубу € 222 млн.
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