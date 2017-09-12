Дибала: мне сложно играть с Месси в одной команде, но я должен адаптироваться

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что ему нелегко играть с форвардом «альбиселесте» Лионелем Месси. Футболист туринского «Ювентуса» объясняет это тем, что у них одно и то же амплуа.
«Месси играет на моей позиции, и я многому могу научиться у него. Например, интерпретации игры, футбольному интеллекту и тому, как он видит на поле передвижения партнёров по команде. В будущем всё это может быть очень полезным для меня. Конечно, большая удача играть с таким футболистом. Но мне сложно играть с Месси в одной команде, поскольку мы выступаем на одной и той же позиции. В любом случае именно мне надлежит адаптироваться к нему, и я должен постараться, чтобы Лео чувствовал себя на поле комфортно», — цитирует Дибалу Marca.
Дибала: сравнения с Месси, Роналду и Неймаром жутко приятны