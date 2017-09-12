Мончи: «Атлетико» — более сложный соперник для «Ромы», чем «Челси»

Спортивный директор «Ромы» Мончи считает, что самым сложным соперником римлян по групповому этапу Лиги чемпионов является «Атлетико», а не «Челси». Напомним, в квартете С также сыграет «Карабах».
«Атлетико» — самый сложный соперник в группе. Это команда, которая идеально знает этот турнир, и я считаю, что с ними труднее играть, чем с «Челси». Они уже долгое время работают под руководством одного и того же тренера, а их состав меняется редко", — приводит слова Мончи Football Italia со ссылкой на Movistar.
«Рома» и «Атлетико» сыграют в первом туре группового этапа ЛЧ 12 сентября, начало матча — в 21:45 мск.
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