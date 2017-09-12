Аль-Хелаифи рассказал, сколько человек в Бразилии смотрели презентацию Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что был очень впечатлён, узнав, сколько людей в Бразилии смотрели официальное представление бывшего нападающего «Барселоны» Неймара в качестве футболиста парижского клуба. Неймар пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом текущего сезона за € 222 млн.
«Я говорил с владельцем Globo TV. Он попросил меня угадать, сколько человек в Бразилии следили за презентацией Неймара. Сначала я назвал цифру в размере 5 млн человек, потом – 10 млн. И тогда он сказал, что следили за этим 85 млн человек. Это впечатляет. И речь ведь идёт только о церемонии представления игрока», — цитирует Аль-Хелаифи AS.
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