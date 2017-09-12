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Тер Штеген: в матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения

12 сентября 2017, вторник. 07:45 Футбол

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» поговорил о психологическом состоянии своих партнёров по команде. В предыдущем сезоне эти команды встретились в четвертьфинале турнира. На своём поле сине-гранатовые сыграли в нулевую ничью, тогда как на выезде проиграли со счётом 0:3.

«В матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения. Предыдущий сезон остался в прошлом, и нам надо сконцентрироваться на нынешних задачах. Мы хотим показать то, что умеем. Хотим победить, а не смотреть назад», — цитирует тер Штегена испанское интернет-издание Sport.

Игра между европейскими грандами состоится сегодня, 12 сентября.

Тер Штеген: Буффон – идол мирового футбола, он играет на невероятном уровне
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Марк-Андре тер Штеген
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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