Тер Штеген: в матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» поговорил о психологическом состоянии своих партнёров по команде. В предыдущем сезоне эти команды встретились в четвертьфинале турнира. На своём поле сине-гранатовые сыграли в нулевую ничью, тогда как на выезде проиграли со счётом 0:3.
«В матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения. Предыдущий сезон остался в прошлом, и нам надо сконцентрироваться на нынешних задачах. Мы хотим показать то, что умеем. Хотим победить, а не смотреть назад», — цитирует тер Штегена испанское интернет-издание Sport.
Игра между европейскими грандами состоится сегодня, 12 сентября.
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