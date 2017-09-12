Менотти: очень понравились действия У. Дембеле в матче с «Эспаньолом»

Бывший главный тренер сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года Сесар Луис Менотти адресовал слова похвалы новому нападающему «Барселоны» Усману Дембеле. 20-летний футболист дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (5:0). Французский игрок вышел на замену и отметился голевой передачей.
«Мне очень понравились действия У. Дембеле в матче с «Эспаньолом». Считаю, что он действовал весьма удачно. Ведь он и сам мог поразить ворота соперника, исходя из большого желания забить первый гол за «Барселону». Однако он не проявил нетерпения, поняв философию клуба. И выдал невероятный голевой пас Суаресу. Я ценю такие действия, ведь огромное желание забить может сожрать молодого игрока», — цитирует Менотти испанское интернет-издание Sport.