Т. Силва: «ПСЖ» уже забыл о поражении от «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов

Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком» заявил, что он и его партнёры уже забыли об обидном поражении от «Барселоны» на стадии 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша турнира. Парижане выиграли у каталонцев на своём поле со счётом 4:0, но уступили в гостях — 1:6 и не прошли в четвертьфинал.
«Мы уже забыли о поражении от «Барселоны». Предстоит новый розыгрыш Лиги чемпионов, это что-то другое. Мы готовы к хорошему старту. Есть большая мотивация начать турнир удачно, провести хороший матч против «Селтика», контролировать игру. Мы уважаем соперника, но хотим заработать три очка.
Неймар и Дани Алвес принесут команде позитивный опыт, они уже выигрывали Лигу чемпионов. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше», – приводит слова Силвы Goal.