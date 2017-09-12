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Капитан «Карабаха»: мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении

12 сентября 2017, вторник. 09:11 Футбол

Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (12 сентября).

«Команда в преддверии стартового матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси» чувствует себя нормально. Готовимся к этой встрече, как и к другим. Конечно, нынешний соперник отличается, и турнир другой. Впервые сыграем в основной стадии Лиги чемпионов, но атмосфера в команде от этого не изменилась. У нас по-прежнему та же подготовка.

В матчах с такими соперниками всё проясняется по ходу игры. Если сможем выстроить оборону так, как хотим, сможем как следует контратаковать, только после этого будет ясно, на что мы можем претендовать. Заранее говорить о том, что мы можем победить или сыграть вничью, нет смысла. Но мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении», – цитирует Садыгова Azerisport.

Защитник «Карабаха»: сделаем всё, чтобы занять первое место в группе ЛЧ
Источник: Azerisport Сообщить об ошибке
Теги
Карабах Челси
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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