Хьюз: Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз считает, что голкипер его команды Джек Батлэнд может стать основным вратарём сборной Англии и сделал серьёзную заявку для этого.
«Я не общался ни с кем в сборной Англии. Есть целый ряд вратарей, с которыми они могут двигаться дальше, но, на мой взгляд, это могут быть Джо Харт или Джек. Батлэнд, который сделал весомую заявку.
Понятно, что Саутгейт хочет стабильности, но иногда приходится отталкиваться от того, что происходит здесь и сейчас. Если вы хотите побеждать, нужно опираться на того, кто в форме. Харт, вероятно, оказывает сильное влияние в раздевалке, поэтому речь не только о готовности игрока. Но Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии», — цитирует Хьюза Goal.
На счету 24-летнего Джека Батлэнда 5 матчей в футболке сборной Англии. Последняя игра датируется 13 июня 2017 года. Тогда Батлэнд отыграл 45 минут в товарищеском матче с Францией (2:3).