Экс-игрок «Томи» Радосавлевич: игрокам «Спартака» нужно быть с Таваресом начеку

Бывший футболист «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич высказал мнение, что защитникам «Спартака» в матче первого тура Лиги чемпионов с «Марибором» нужно опасаться больше всего форварда Маркоса Тавареса. 33-летний форвард выступает за словенский клуб с 2008 года и за это время сыграл в 425 матчах, забил 167 мячей и сделал 81 голевую передачу.
«Марибор» — команда, которую можно обыгрывать. Но и для них «Спартак» — это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать «лёгкой прогулки».
Таварес давно играет за «Марибор» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба. В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол. Он может создать опасную ситуацию из ничего — с ним защитникам «Спартака» всегда нужно быть начеку. Маркос — ключевая фигура в составе соперников красно-белых", — цитируют Радосавлевича «Известия».
Закажи поездку на первую игру красно-белых в Лиге чемпионов.